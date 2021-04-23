В Венесуэле авиашкола начала принимать оплату в криптовалюте

Крупнейший центр подготовки авиационного персонала в Венесуэле Caracas Air начал принимать в оплату за обучение первую криптовалюту.
Для выбравших новую форму платежей школа готова предоставить скидки и планы финансирования, сообщил соучредитель и CEO Caracas Air Оливер Лауфер.
Согласно сайту центра, в нем ежегодно обучается около 900 студентов, а выпускники составляют 9 из 10 новых членов экипажей пассажирских лайнеров.
«У Caracas Air две страсти: авиация и Венесуэла. Мы верим в важность начинаний, инвестиций и создания новых качественных возможностей в нашей стране. И мы не верим, что можно обойтись без инноваций», — говорится на странице компании.
Несмотря на запуск в стране национальной цифровой валюты El Petro, Bitcoin пользуется популярностью у ее жителей. По данным LocalBitcoins, в 2020 году резиденты Венесуэлы заняли второе место по объему торгов первой криптовалютой на платформе p2p-торговли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 6295 21
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1947 8
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в ПольшеПозавчера, 13:34 - 1296 7
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ8 ч. назад - 1892 3
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2012 2
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 6568
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2012 2
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ8 ч. назад - 1892 3
Как поделить наследство10 ч. назад - 1726
Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услугиВчера, 21:07 - 1279 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 328
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1216 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 976
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 605
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 972