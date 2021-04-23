В Венесуэле авиашкола начала принимать оплату в криптовалюте

Крупнейший центр подготовки авиационного персонала в Венесуэле Caracas Air начал принимать в оплату за обучение первую криптовалюту.

Для выбравших новую форму платежей школа готова предоставить скидки и планы финансирования, сообщил соучредитель и CEO Caracas Air Оливер Лауфер.

Согласно сайту центра, в нем ежегодно обучается около 900 студентов, а выпускники составляют 9 из 10 новых членов экипажей пассажирских лайнеров.

«У Caracas Air две страсти: авиация и Венесуэла. Мы верим в важность начинаний, инвестиций и создания новых качественных возможностей в нашей стране. И мы не верим, что можно обойтись без инноваций», — говорится на странице компании.

Несмотря на запуск в стране национальной цифровой валюты El Petro, Bitcoin пользуется популярностью у ее жителей. По данным LocalBitcoins, в 2020 году резиденты Венесуэлы заняли второе место по объему торгов первой криптовалютой на платформе p2p-торговли.