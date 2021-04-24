VW требует 1 млрд евро компенсации от своего бывшего гендиректора

Немецкий автопроизводитель Volkswagen требует более 1 миллиарда евро в качестве компенсации от бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна за «дизельгейт».

Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

Концерн также требует компенсации от четырех других бывших топ-менеджеров. У группы есть претензии к Руперту Штадлеру, экс-главе дочерней Audi; Ульриху Хакенбергу, бывшему члену правления Audi; Вольфгангу Хатцу, бывшему члену правления дочерней Porsche, и Стефану Книршу, который ранее входил в совет правления Audi.

Винтеркорн ушел в отставку через четыре дня после того, как 22 сентября 2015 года компания VW AG признала, что оснастила 11 млн ее дизельных автомобилей программным обеспечением, которое вводит в заблуждение при измерении выбросов выхлопных газов.

Обвинение основывается на том факте, что 27 июля 2015 года, то есть почти за два месяца до того, как мошенничество обнаружили американские регуляторы, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2-литровых дизельных моторах, но топ-менеджер не предпринял «ответственных мер».