0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

VW требует 1 млрд евро компенсации от своего бывшего гендиректора

VW требует 1 млрд евро компенсации от своего бывшего гендиректора

Немецкий автопроизводитель Volkswagen требует более 1 миллиарда евро в качестве компенсации от бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна за «дизельгейт».

Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

Концерн также требует компенсации от четырех других бывших топ-менеджеров. У группы есть претензии к Руперту Штадлеру, экс-главе дочерней Audi; Ульриху Хакенбергу, бывшему члену правления Audi; Вольфгангу Хатцу, бывшему члену правления дочерней Porsche, и Стефану Книршу, который ранее входил в совет правления Audi.

Винтеркорн ушел в отставку через четыре дня после того, как 22 сентября 2015 года компания VW AG признала, что оснастила 11 млн ее дизельных автомобилей программным обеспечением, которое вводит в заблуждение при измерении выбросов выхлопных газов.

Обвинение основывается на том факте, что 27 июля 2015 года, то есть почти за два месяца до того, как мошенничество обнаружили американские регуляторы, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2-литровых дизельных моторах, но топ-менеджер не предпринял «ответственных мер».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.