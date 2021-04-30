Renault ограничит максимальную скорость своих авто до 180 км/ч

Французская автомобилестроительная корпорация Renault ограничит максимальную скорость всех своих моделей до 180 км/ч. Генеральный директор группы Лука де Мео заявил, что лимит будет введен с 2022 года, передает Motor1. Исключение компания сделает только для спорткаров Alpine, ограничения их не коснутся.
В Renault объяснили нововведение желанием автопроизводителя избежать дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями. По статистике, более 33% ДТП со смертельным исходом происходит именно из-за высокой скорости.
Предел в 180 км/ч будет максимальным, но для некоторых моделей инженеры введут еще более низкие ограничения. Например, новый Megane не сможет развивать скорость более 160 км/ч. Все будущие модели Renault будут оснащены специальным ограничителем скорости Safery Coach, который будет устанавливать лимит скорости, исходя из данных геолокации и требований дорожных знаков.
Издание отмечает, что французский концерн взял пример со своего шведского коллеги Volvo, который устанавливает аналогичные ограничители на свои машины с весны прошлого года. В определенной степени введение скоростных лимитов объясняется электрификацией – автомобили без ДВС не отличаются высокой максимальной скоростью по чисто техническим причинам.
Румынский производитель автомобилей Dacia также запланировал ограничить максимальную скорость всех своих моделей до 180 км/ч.
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