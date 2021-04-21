По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (47,788 млн грн и 71,781 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (77 и 40), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,83−27,84 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 117 активных заявок по доллару на сумму 119,569 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8500 — 10 000
27,8300 — 150 000
27,8200 — 100 000
27,8200 — 111 111
27,8200 — 100 000
27,8200 — 33 333
27,8200 — 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8100 — 30 000
27,8200 — 30 000
27,8200 — 5 000
27,8200 — 50 000
27,8290 — 20 000
27,8300 — 50 000
27,8300 — 25 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8530 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8090 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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