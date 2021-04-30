Почему необходимо регистрировать право собственности на имущество

Регистрация права собственности на недвижимое имущество – не просто формальность, а необходимость, ведь без такой регистрации человек не становится полноправным владельцем недвижимого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Что такое госрегистрация? Для того чтобы избежать путаницы, прежде всего необходимо знать, что государственная регистрация – это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество путем внесения соответствующих ведомостей в Государственный реестр прав. Таким образом, государственная регистрация прав не является основанием приобретения права собственности, а удостоверяет уже приобретенное лицом право собственности.

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации.

Права на недвижимое имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают со дня такой регистрации в соответствии с законом.

Читайте также: Как зарегистрировать объект незавершенного строительства

В Государственном реестре прав регистрируются права на земельные участки, а также объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения, а именно: жилые дома, здания, сооружения, а также их отдельные части, квартиры, жилые и нежилые помещения.

Стоит обратить внимание, что права на недвижимое имущество, которые возникли до 2013 года, признаются действительными, если их регистрация была проведена в соответствии с законодательством, которое действовало на момент их возникновения или на момент возникновения таких прав в соответствии с законодательством, то есть регистрировать такие их повторно не нужно. Но в случае отчуждения объекта недвижимости вся информация о такой регистрации должна быть перенесена (внесена) в Государственный реестр прав.

Как зарегистрировать право? Для того чтобы зарегистрировать свое право собственности на имущество, заявитель с заявлением и оригиналами документов, необходимыми для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством, может обратиться в Центр предоставления административных услуг, государственному регистратору или нотариусу в пределах области по месту нахождения имущества. Также необходимо подать документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Государственная регистрация права собственности проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления в Государственном реестре прав.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫