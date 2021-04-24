Представлен бюджетный смартфон на чипе unisoc

Китайский бренд Honor в конце прошлого года отделился от Huawei и стал полностью независимым брендом, без лишнего шума выпустил свой новый смартфон, который пополнил линейку Honor Play, пишет hitechnew.
Новинка получила название Honor Play 20 и относится к устройствам начального уровня с неплохими для бюджетника характеристиками. В числе его особенностей – двойная основная камера на задней панели и большая батарея.
В основу Honor Play 20 лег чипсет Unisoc T610. Он выполнен по 12-нанометровому технологическому процессу TSMC и включает в себя два вычислительных ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55, работающих на тактовой частоте 1,8 ГГц. Компанию чипу составляют 4, 6 или 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты памяти формата microSD (максимум 512 Гбайт).
Впереди у смартфона установлена 6,51-дюймовая LCD-панель с разрешением HD+ и каплеобразным вырезом сверху под фронтальную камеру с разрешением 5 мегапикселей. На обратной стороне расположена 13-мегапиксельная основная камера в сочетании с 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой.
Автономную работу Honor Play 20 обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C мощностью 10 Вт.
Также у смартфона есть отдельный 3,5-миллиметровый аудиоразъем для наушников. А вот чего у него нет, так это сканера отпечатков пальцев для быстрой и безопасной разблокировки. Работает аппарат под управлением уже устаревшей мобильной операционной системы Android 10, поверх которой установлен фирменный интерфейс Magic UI 4.0.
Honor Play 20 уже доступен для покупки в Китае. Там его стоимость стартует с отметки 899 юаней или 138 долларов и достигает 1399 юаней или 215 долларов в зависимости от объема оперативной памяти. Доступных цветов четыре. Это черная, белая, синяя и серебристо-розовая. Когда и по какой цене Honor Play 20 появится на других рынках и появится ли вообще, пока не известно.
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