Суд признал банкротом компанию с долгом перед ПриватБанком в 4 млрд

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО с иностранными инвестициями «Новофарм». Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что суд открыл ликвидационную процедуру.
В ноябре 2020 года этот суд удовлетворил иск Приватбанка к ООО с иностранными инвестициями «Новофарм» и компании Pointex Sale LLP о взыскании задолженности в размере 4 млрд грн. Согласно судебным материалам, за несколько дней до национализации ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО «Новофарм» с лимитом 3,2 млрд грн.
В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т. ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance pl. Эти бумаги в конце концов попали под списание в ходе национализации финучреждения.
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