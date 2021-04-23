Сколько процентов земельного банка Украины работает в «тени»

30% земельного банка Украины работает в «тени». А инициатива правительства увеличить в два раза сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков приведет к тенизации агросектора.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook.

«Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в «тень», а бюджет получит негативную динамику в долгосрочной перспективе», – написал он.

По мнению министра, необходимо выводить землю из «тени» путем установления минимального налогового обязательства с гектара.

Ведь теневой рынок – это 30% всего земельного банка страны, и именно там существует достаточный резерв для пополнения поступлений в бюджеты всех уровней. Только заставив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков», – считает Роман Лещенко.

Справка Finance.ua:

Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году.

По состоянию на 1 января 2021 г. самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га.

Сообщается, что также более 30 тыс. грн за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 грн) областях.

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