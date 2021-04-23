Сколько процентов земельного банка Украины работает в «тени»

30% земельного банка Украины работает в «тени». А инициатива правительства увеличить в два раза сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков приведет к тенизации агросектора.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook.
«Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в «тень», а бюджет получит негативную динамику в долгосрочной перспективе», – написал он.
По мнению министра, необходимо выводить землю из «тени» путем установления минимального налогового обязательства с гектара.
Ведь теневой рынок – это 30% всего земельного банка страны, и именно там существует достаточный резерв для пополнения поступлений в бюджеты всех уровней. Только заставив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков», – считает Роман Лещенко.
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