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Украина вошла в ТОП-5 стран по экспорту пшеницы

Украина вошла в ТОП-5 стран по экспорту пшеницы

По результатам прошлого года Украина заняла пятое место по объемам экспорта пшеницы. Возглавили список Россия, США, Канада и Франция, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), информирует Эксперт.

Основная доля поставок украинской пшеницы в предыдущем году пришлась на Египет.

Тройка главных стран-импортеров:

Египет – 11%, или 3,1 млн тонн;
Индонезия – 10%, или 2,7 млн тонн;
Бангладеш – 5%, или 1,5 млн тонн.

На указанных рынках отечественные поставщики также заняли лидирующие позиции. К примеру, в структуре импорта Египта наша страна заняла второе место с показателем 23%. Первенство досталось России – 63%, а Франция оказалась на третьем месте – 6%.

В Индонезии украинский импорт составил 26%. Такая же доля досталась Аргентине. Немного отстала Канада – 23%.

На рынке Бангладеша отечественные производители обеспечили 27% поставок. При этом Россия импортировала 35%, став лидером. Замыкает первую тройку Канада с показателем 21%.

В УКАБ отметили, что мировые объемы торговли пшеницей являются самыми крупными среди зерновых, и они постоянно увеличиваются.

По материалам Finance.UA
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