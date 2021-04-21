Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,4%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 до 27,90 грн (-0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,98/28,00 до 27,87/27,89 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,87/28,06 до 27,79/27,98 (- 0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренное снижение курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,7/27,9 грн», — говорит Иосуб.

По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, укрепление евро и доллара США в конце прошлой недели носит коррекционный характер.

«Гривна резко окрепла на межбанке после решения РФ отвести войска от наших границ. Во время военного обострения в ОРДЛО и Крыму нерезиденты были основными покупателями иностранных валют на межбанке. Зарубежные инвесторы сократили свои портфели в ОВГЗ на 7,29 млрд грн — до 97,11 млрд, что и сформировало „избыток“ предложения гривны. Теперь ожидаю возобновления роста вложений в наши облигации как минимум до прежних уровней», — прогнозирует эксперт.

При этом ряд областей Украины смягчают жесткие карантинные ограничения, что приведет к активизации импортеров на межбанке и росту с их стороны спроса на иностранные валюты.

«Надеюсь, нерезиденты примут участие в предстоящем аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками обращения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 12 месяцев — в евро и долларах США. Ожидаю, что бонды в иностранных валютах заинтересуют зарубежных инвесторов», — сообщил Гойлов.

По его прогнозу, на неделе гривна к доллару США продолжит укрепление к уровню 27,70. Единая европейская валюта, скорее всего, ослабнет до отметки 33,50.