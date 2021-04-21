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Кличко рассказал, сколько столица недополучила из-за карантинных ограничений

Кличко рассказал, сколько столица недополучила из-за карантинных ограничений

С начала 2021 года из-за карантинных ограничений городской бюджет недополучил уже более 2,5 млрд грн.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Интер».

«В прошлом году город недополучил 5 миллиардов гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года — уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом», — сказал Кличко.

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Вместе с тем мэр столицы подчеркнул, что введенные строгие ограничения дали результат, и динамика заболеваемости в городе снизилась.

«Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, — и на проезд в городском транспорте, и закрытие ресторанов и кафе — дали результаты. И мы имеем на сегодня значительное снижение заболеваемости в городе», — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты не означают, что можно пренебрегать карантинными правилами и легкомысленно вести себя на Пасхальные праздники. Ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке.

«Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Скоро будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет, — придерживаться ключевых правил: температурный скрининг каждого человека, который заходит в храм; один человек на 10 квадратных метров площади помещения; дезинфекция помещений; масочный режим», — подчеркнул Виталий Кличко.

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По материалам Finance.UA
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