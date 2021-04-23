Поляк пытался незаконно вывезти из Украины фунты и злотые в эквиваленте 1 млн грн

В пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенное» у 56-летнего гражданина Польши изъяли более 76 тыс. польских злотых и почти 9 тыс. фунтов стерлингов, что по курсу Национального банка Украины составляет почти 1 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Мужчина направлялся в Польшу как водитель легкового автомобиля по полосу движения «зеленый коридор». Наличие валюты письменно не задекларировал, разрешения на ее перемещение не предоставил.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 ТКУ. Валюта изъята. Дело направят в суд.
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