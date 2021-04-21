Межбанк: «погода» перед майскими праздниками

Эта неделя будет последней перед окончанием месяца и чередой майских праздников, что наложит существенный отпечаток на поведение всех участников торгов на валютном рынке.
Во-первых, все будут спешить закрыть свои сделки на отчетную дату и это увеличит статистику межбанка с понедельника по четверг. В пятницу — клиенты уже будут только «рихтовать» свои хозяйственные операции для завершения месяца.
Во-вторых, сработает фактор выплат возмещений НДС экспортерам. Получив гривну от государства, они начнут быть более привередливыми и неуступчивыми по курсу при продаже своей валютной выручки, а часть ее начнут придерживать в надежде на рост котировок в перерывах между майскими праздниками. По нашим данным, существенные суммы от Госказначейства начнут поступать на счета экспортеров уже не позднее среды 28 апреля.
В-третьих, нерезиденты и местные инвесторы уже наблюдают рост доходности ОВГЗ на новых аукционах после повышения учетной ставки, и эта коррекция продолжится и на этом аукционе Минфина Украины во вторник. Часть иностранцев не против поучаствовать в нем и будет накапливать гривну под него. Это увеличит их активность на вторичном рынке ОВГЗ и на валютном рынке. В то же время — у нерезидентов есть еще гривна от прошлых погашений облигаций и часть из них фиксирует прибыль в валюте, что делает их активными покупателями на межбанке. Так что в этот раз — фактор нерезидентов для валютного рынка достаточно противоречивый с точки зрения курсообразования.
Эти, как минимум, три фактора будут существенно влиять на курсовой тренд межбанка все ближайшие дни. «Погоду» по курсу, естественно, будут делать действия и задачи крупнейших игроков и это сделает межбанк понедельника полностью зависимым от их поведения на торгах. При значительных перекосах спроса и предложения на рынке — мы увидим регулятор или кого-нибудь из госбанков с продажей валюты на пике котировок. Если все будет относительно тихо — НБУ опять предпочтет просто наблюдать за всем со стороны.
По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке 26 апреля будут находиться в пределах до $ 165 млн при совершении до 580 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 27,75 — 28,05 грн, евро — коридор 33,50 — 33,90 грн. Из-за продолжения валютных ралли по паре евро/доллар на мировых рынках (евро превышал психологический порог в 1,21 доллара) сегодня на нашем межбанке в течение сессии также возможны резкие колебания курса евро относительно гривны.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,87 / 27,89
евро — 33,70 / 33,73
Курсы валют на Межбанке
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