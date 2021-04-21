Евробляхеров предупредили о массовых случаях подделки документов на авто

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации столкнулись с новыми случаями мошенничества. О массовой подделке техпаспортов машин из Швеции сообщили в организации “Авто Евро Сила”.
Как отмечается, автовладельцы нередко сами не знают, как должны выглядеть настоящие шведские документы. Ведь такие машины – редкость в Украине.
“Мошенники массово изготавливают техпаспорта-подделки в виде пластиковых карточек. В большей степени, это ворованные автомобили литовской, польской регистраций, а иногда – и авто украинской регистрации”, – сказано в сообщении.
При этом в организации уточнили, что оригинальный шведский техпаспорт должен быть бумажным, формата А4, голубого и белого цветов.
Проверить оригинальность документов для растаможивания машины можно в “Авто Евро Силе”.
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