0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Евробляхеров предупредили о массовых случаях подделки документов на авто

Евробляхеров предупредили о массовых случаях подделки документов на авто

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации столкнулись с новыми случаями мошенничества. О массовой подделке техпаспортов машин из Швеции сообщили в организации “Авто Евро Сила”.

Как отмечается, автовладельцы нередко сами не знают, как должны выглядеть настоящие шведские документы. Ведь такие машины – редкость в Украине.

“Мошенники массово изготавливают техпаспорта-подделки в виде пластиковых карточек. В большей степени, это ворованные автомобили литовской, польской регистраций, а иногда – и авто украинской регистрации”, – сказано в сообщении.

При этом в организации уточнили, что оригинальный шведский техпаспорт должен быть бумажным, формата А4, голубого и белого цветов.

Проверить оригинальность документов для растаможивания машины можно в “Авто Евро Силе”.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.