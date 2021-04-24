«Укрзализныця» возобновляет курсирование ряда поездов

“Укрзализныця” возобновляет сообщенин Харькова с Днепром, Ровенщины и Волыни с Херсоном и Николаевом, а Мариуполя с Одессой.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
“Уже с 29 апреля по 15 мая с целью изучения спроса и популярности среди пассажиров Укрзализныця запустит анонсированный экспресс Харьков – Днепр – Харьков”, – говорится в сообщении.
График:
“Удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа будет объединять два города-миллионника и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться областных центров”, – говорят в Укрзализныце.
Кроме того, с 14.05 для жителей Волыни и Полесья назначен новый летний поезд Ковель – Николаев через Луцк, Ровно, Кривой Рог, Херсон. Отправление из Ковеля в 10:14, из Николаева в 14:34.
Также с 15 мая будет возобновлен поезд №141/142 Мариуполь – Одесса. Он будет курсировать через день: из Мариуполя – с 15 мая, а из Одессы – с 16 мая.
Поезд №148/147 Одесса – Киев с 27 мая станет ежедневным.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 1564 10
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Позавчера, 22:54 - 2524 4
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2536 3
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 813 1
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 1953 1
Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗСВчера, 10:15 - 4418 1
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 2749
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2536 3
Как поделить наследствоВчера, 08:01 - 2154
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 1953 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 363
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1259 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1012
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 619
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 987