«Укрзализныця» возобновляет курсирование ряда поездов

“Укрзализныця” возобновляет сообщенин Харькова с Днепром, Ровенщины и Волыни с Херсоном и Николаевом, а Мариуполя с Одессой.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

“Уже с 29 апреля по 15 мая с целью изучения спроса и популярности среди пассажиров Укрзализныця запустит анонсированный экспресс Харьков – Днепр – Харьков”, – говорится в сообщении.

График:

поезд №793/794 Харьков – Днепр – Харьков из Харькова будет отправляться в 6:51, время прибытия – 10:30. Из Днепра будет отправляться в 18:33, время прибытия – 22:16;

поезд №795/796 Днепр – Харьков – Днепр будет курсировать в обратном направлении: из Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.

“Удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа будет объединять два города-миллионника и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться областных центров”, – говорят в Укрзализныце.

Кроме того, с 14.05 для жителей Волыни и Полесья назначен новый летний поезд Ковель – Николаев через Луцк, Ровно, Кривой Рог, Херсон. Отправление из Ковеля в 10:14, из Николаева в 14:34.

Также с 15 мая будет возобновлен поезд №141/142 Мариуполь – Одесса. Он будет курсировать через день: из Мариуполя – с 15 мая, а из Одессы – с 16 мая.

Поезд №148/147 Одесса – Киев с 27 мая станет ежедневным.

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