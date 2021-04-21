Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

Базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen, которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $ 20,5 млн в рамках финансирования серии A.
По информации Techrunch, деньги пойдут на увеличение штата компании с 12 до 40 человек и развитие собственных технологий.
Как отмечает издание, раунд финансирования возглавил венчурный фонд Playground Global с синдикатом инвесторов, включая Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.
«Водород — единственный реальный путь для авиации достичь целей Парижского соглашения и помочь ограничить глобальное потепление. Мы собираемся построить сквозной цепочку создания стоимости водорода для авиации до 2025 года», — заявил основатель компании украинец Павел Еременко.
Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для транспортировки «зеленого водорода», произведенного с использованием возобновляемых источников энергии, в самолеты, оснащенные водородными топливными элементами.
Капсулы будут доступны в различных размерах для самолетов — от воздушных такси вертикального взлета и посадки до узкофюзеляжных самолетов.
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