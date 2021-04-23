Правительство предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции

Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook.
При этом, министр раскритиковал идею ограничения экспорта подсолнечника.
«Запрет экспорта подсолнечника — мера противоправная, так как по действующему законодательству основанием для ее введения является нарушение рыночного равновесия. Однако, дефицита подсолнечника в Украине нет! При этом, запрет экспорта создает предпосылки для согласованных антиконкурентных действий — монопольного сговора, с которыми государство как раз должно бороться», — подчеркнул Лещенко.
Читайте также: Небольшие семейные фермы смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар
По его словам, ответственная государственная политика в этом случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя. Министр говорит, что во всем мире и, прежде всего, в ЕС это достигается введением сниженной ставки НДС для таких продуктов.
«Наше предложение — установить ставку 14% НДС на все виды с/х продукции без каких-либо исключений», — добавил он.
Также глава Минагрополитики прокомментировал инициативу увеличить вдвое сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков.
«Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в „тень“, а бюджет получит отрицательную динамику в долгосрочной перспективе. Необходимо выводить землю из „тени“, путем установления минимального налогового обязательства с гектара», — отметил министр.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 40985 15
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 3864 12
За время пандемии потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн — Moody'sПозавчера, 19:34 - 6911 5
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 963 4
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1133 2
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 3864 12
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 3474
Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)Вчера, 16:00 - 1757
В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидииВчера, 11:00 - 1680
Работа для профессионалов: подборка высокооплачиваемых вакансий апреляВчера, 14:07 - 1580
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 268
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 958 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 919
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 568
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 940