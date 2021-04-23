0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Правительство предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции

Правительство предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции

Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook.

При этом, министр раскритиковал идею ограничения экспорта подсолнечника.

«Запрет экспорта подсолнечника — мера противоправная, так как по действующему законодательству основанием для ее введения является нарушение рыночного равновесия. Однако, дефицита подсолнечника в Украине нет! При этом, запрет экспорта создает предпосылки для согласованных антиконкурентных действий — монопольного сговора, с которыми государство как раз должно бороться», — подчеркнул Лещенко.

Читайте также: Небольшие семейные фермы смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар

По его словам, ответственная государственная политика в этом случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя. Министр говорит, что во всем мире и, прежде всего, в ЕС это достигается введением сниженной ставки НДС для таких продуктов.

«Наше предложение — установить ставку 14% НДС на все виды с/х продукции без каких-либо исключений», — добавил он.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу 🌱

Также глава Минагрополитики прокомментировал инициативу увеличить вдвое сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков.

«Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в „тень“, а бюджет получит отрицательную динамику в долгосрочной перспективе. Необходимо выводить землю из „тени“, путем установления минимального налогового обязательства с гектара», — отметил министр.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.