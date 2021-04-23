Правительство предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции

Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook.

При этом, министр раскритиковал идею ограничения экспорта подсолнечника.

«Запрет экспорта подсолнечника — мера противоправная, так как по действующему законодательству основанием для ее введения является нарушение рыночного равновесия. Однако, дефицита подсолнечника в Украине нет! При этом, запрет экспорта создает предпосылки для согласованных антиконкурентных действий — монопольного сговора, с которыми государство как раз должно бороться», — подчеркнул Лещенко.

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По его словам, ответственная государственная политика в этом случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя. Министр говорит, что во всем мире и, прежде всего, в ЕС это достигается введением сниженной ставки НДС для таких продуктов.

«Наше предложение — установить ставку 14% НДС на все виды с/х продукции без каких-либо исключений», — добавил он.

Также глава Минагрополитики прокомментировал инициативу увеличить вдвое сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков.

«Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в „тень“, а бюджет получит отрицательную динамику в долгосрочной перспективе. Необходимо выводить землю из „тени“, путем установления минимального налогового обязательства с гектара», — отметил министр.

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