Ожидается, что в этом году будет изготовлено 5 млн планшетов Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED

Во время недавнего мероприятия Spring Loaded компания Apple анонсировала выпуск планшетов iPad Pro с дисплеями размером 12,9 дюйма, в которых используется технология mini-LED.
Специалисты аналитической компании TrendForce утверждают, что спрос на эту модель будет выше, чем ожидалось ранее. Результаты последнего исследования рынка побудили аналитиков пересмотреть прогноз, относящийся к планшетам Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED.
С учётом существенного улучшения характеристик при незначительном увеличении цены (на 100 долларов по сравнению с предыдущим поколением), в TrendForce полагают, что в текущем году будет отгружено не 4 млн указанных устройств, а 5 млн. При этом доля планшетов Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED на мировом рынке планшетов составит не 2,5%, а 3,1%.
Аналитики уточняют, что дисплей с подсветкой на миниатюрных светодиодах, используемый в новом планшете iPad Pro, стоит примерно на 85 долларов больше, чем дисплей с боковой подсветкой на обычных светодиодах, используемый в предыдущем поколении.
Качественное изменение подсветки, скрывающееся за маркетинговым определением «технология Apple Liquid Retina XDR», позволило получить типовую максимальную яркость 1000 кд/м2, пиковую яркость 1600 кд/м2 и коэффициент контрастности 1 000 000:1. Такими параметрами пока не может похвастать ни один планшет, доступный в продаже. В системе подсветки насчитывается 10 384 светодиода mini-LED, которые сгруппированы в 2596 зон.
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