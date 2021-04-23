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Alfa Romeo отказывается от заднего привода

Alfa Romeo отказывается от заднего привода

Создание альянса Stellantis привело к очередному пересмотру планов развития тех брендов, которые пришли в него со стороны концерна FCA. И хотя новая стратегия еще не финализирована (ее обещают представить только в конце этого года), журналисты европейского издания Automotive News уже выяснили некоторые подробности о марке Alfa Romeo.

Главное – Alfa откажется от заднеприводной платформы Giorgio, на которой построены нынешние седан Giulia и кроссовер Stelvio. Эта парочка доживет положенный производственный цикл, однако новых моделей Alfa Romeo на этой платформе уже не будет.

Вместо этого ставка будет сделана на гибриды и электромобили.

Как заявил новый глава компании Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато – “Если вы не занимаетесь электрификацией – вы мертвы”. Для будущих больших моделей Alfa Romeo будет использована модульная платформа STLA Large, которую также возьмет на вооружение французская марка DS.

Еще в начале года глава альянса Stellantis Карлос Таварес заявил, что электромобили на платформе STLA Large смогут проезжать до 800 км на одной зарядке. А для других брендов готовятся более компактные варианты STLA Small и STLA Medium.

Но это отдаленные планы. А в ближайшей перспективе у Альфы только две премьеры. Первая – долгожданный компактный кроссовер Tonale, созданный на платформе модели Jeep Compass с поперечным расположением двигателя. Это будет первый заряжаемый гибрид марки, но старт производства в Италии запланирован только на март 2022 года.

Следом выйдет еще более компактный паркетник, который, по предварительной информации, будет называться Alfa Romeo Brennero. Эта модель разделит агрегаты с новыми поколениями моделей Fiat 500X и Jeep Renegade, а выпускать всю троицу станут в Польше. Старт производства такой Альфы намечен на апрель 2023 года.

По материалам Телеканал 24
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