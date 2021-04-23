Бюджетный Realme Q3i с поддержкой 5G официально представлен

Компания Realme представила новую бюджетную модель Q3i 5G, которая пришла на смену прошлого поколения, Realme Q2i 5G. Девайс будет доступен в синем и сером цветах. Модель имеет толщину 8.5 миллиметра, ее вес составляет 185 граммов. Модель оснащена разъемами USB-C и джеком 3.5 миллиметра, кнопки включения и регулировки громкости разнесены по разным граням.
Realme Q3i 5G оснащен 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, частота обновления составляет 90 Гц, частота обновления сенсорного слоя составляет 180 Гц. Яркость составляет 600 нит, в верхнем левом углу дисплея есть фронтальная камера, разрешение которой составляет 16 МП. На задней панели смартфона помещена основная камера, которая включает главный сенсор 48 МП, макро 2 МП и датчик глубины 2 МП.
Фото: 91mobiles.com
За работу ответственен чипсет MediaTek Dimensity 700 5G, в паре с которым работает от 4 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти в обоих случаях составляет 128 ГБ. Также девайс поддерживает функцию динамического расширения оперативной памяти (DRE), благодаря чему обеспечивается плавная работа.
За автономность отвечает аккумулятор объемом 5000 мАч, у которого есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18W. Девайс поставляется с операционной системой Android 11 и оболочкой Realme UI 2.0. Вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти поступит в продажу по цене 169 долларов, а версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет стоить 185 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 30442 13
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 2462 9
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 846 4
«Нафтогаз» ожидает 12 млрд гривен убытков за 2020Вчера, 05:30 - 953 4
За время пандемии потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн — Moody'sПозавчера, 19:34 - 5717 3
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 30442 13
Аэропорты мира с самыми дорогими и самыми дешевыми ПЦР-тестами (инфографика)Вчера, 07:12 - 11296 3
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 2462 9
В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидииВчера, 11:00 - 1544
Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)Вчера, 16:00 - 1375
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 245
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 845 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 895
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 552
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 922