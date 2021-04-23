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Бюджетный Realme Q3i с поддержкой 5G официально представлен

Бюджетный Realme Q3i с поддержкой 5G официально представлен

Компания Realme представила новую бюджетную модель Q3i 5G, которая пришла на смену прошлого поколения, Realme Q2i 5G. Девайс будет доступен в синем и сером цветах. Модель имеет толщину 8.5 миллиметра, ее вес составляет 185 граммов. Модель оснащена разъемами USB-C и джеком 3.5 миллиметра, кнопки включения и регулировки громкости разнесены по разным граням.

Realme Q3i 5G оснащен 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, частота обновления составляет 90 Гц, частота обновления сенсорного слоя составляет 180 Гц. Яркость составляет 600 нит, в верхнем левом углу дисплея есть фронтальная камера, разрешение которой составляет 16 МП. На задней панели смартфона помещена основная камера, которая включает главный сенсор 48 МП, макро 2 МП и датчик глубины 2 МП.


Фото: 91mobiles.com

За работу ответственен чипсет MediaTek Dimensity 700 5G, в паре с которым работает от 4 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти в обоих случаях составляет 128 ГБ. Также девайс поддерживает функцию динамического расширения оперативной памяти (DRE), благодаря чему обеспечивается плавная работа.

За автономность отвечает аккумулятор объемом 5000 мАч, у которого есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18W. Девайс поставляется с операционной системой Android 11 и оболочкой Realme UI 2.0. Вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти поступит в продажу по цене 169 долларов, а версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет стоить 185 долларов.

По материалам ITsider.
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