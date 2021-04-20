Стало известно, как будет работать Новая почта на майские праздники

“Новая почта” изменила график работы на майские праздники и Пасху-2021.

Об этом сообщает пресс служба компании.

График работы на майские праздники:

в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка Новой почты работать не будут;

в понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка работать по графику воскресенья (индивидуальный для каждого отделения).

Во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

Справка Finance.ua:

С 20 марта начали действовать обновленные тарифы Новой почты на услуги доставки и упаковки отправлений.

Отменили дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты. Теперь такие посылки доставляются по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

Тариф на базовые услуги доставки повысился на 5 грн.

Тариф на упаковку повысился на 1-6 грн.

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