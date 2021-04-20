0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Стало известно, как будет работать Новая почта на майские праздники

Стало известно, как будет работать Новая почта на майские праздники

“Новая почта” изменила график работы на майские праздники и Пасху-2021.

Об этом сообщает пресс служба компании.

График работы на майские праздники:

  • в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка Новой почты работать не будут;

Во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

Справка Finance.ua:

  • С 20 марта начали действовать обновленные тарифы Новой почты на услуги доставки и упаковки отправлений.
  • Отменили дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты. Теперь такие посылки доставляются по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.
  • Тариф на базовые услуги доставки повысился на 5 грн.
  • Тариф на упаковку повысился на 1-6 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.