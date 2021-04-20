Банки выдали 1,2 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 апреля по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали 891 кредит бизнесу на 1 193 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
При этом обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, составляли 574 млн грн.
Это составляет 15% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).
Инфографика: Минфин
В марте к «ПриватБанку», «Укргазбанку», «Укрэксимбанку» и «Банку Восток», которые ранее заключили кредитные договоры и начали предоставлять кредитование малым и средним предприятиям в рамках портфелей гарантированных кредитов, присоединились еще два банка – «Ощадбанк» и «Кредитвест банк».
Инфографика: Минфин
Больше всего кредитов выдал «ПриватБанк» – 786 на общую сумму 723 млн гривен. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Волынская область – 110. Только на один меньше таких кредитов выдали на Днепропетровщине – 109, в Одесской области – 83.
По виду экономической деятельности наибольшим спросом на кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, пользуются в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 432. Это 36% от общего объема выданных кредитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 76498 14
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформу3 ч. назад - 184 4
Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава ГТС2 ч. назад - 176 2
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 954 2
Как рассчитать стоимость растаможки автоВчера, 15:05 - 1266 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 76498 14
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом5 ч. назад - 3135 1
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая8 ч. назад - 2277
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер6 ч. назад - 1078
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 954 2
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбитуОколо часа назад - 31
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 519
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 685
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 401
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 770