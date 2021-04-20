Банки выдали 1,2 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 апреля по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали 891 кредит бизнесу на 1 193 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

При этом обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, составляли 574 млн грн.

Это составляет 15% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).



Инфографика: Минфин

В марте к «ПриватБанку», «Укргазбанку», «Укрэксимбанку» и «Банку Восток», которые ранее заключили кредитные договоры и начали предоставлять кредитование малым и средним предприятиям в рамках портфелей гарантированных кредитов, присоединились еще два банка – «Ощадбанк» и «Кредитвест банк».



Инфографика: Минфин

Больше всего кредитов выдал «ПриватБанк» – 786 на общую сумму 723 млн гривен. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Волынская область – 110. Только на один меньше таких кредитов выдали на Днепропетровщине – 109, в Одесской области – 83.

По виду экономической деятельности наибольшим спросом на кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, пользуются в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 432. Это 36% от общего объема выданных кредитов.