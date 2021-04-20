Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия). Экипаж состоит из представителей трех космических агентств.
Об этом сообщает NASA.
Состав экипажа:
3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only
Space_Station</a>: <a href="https://t.co/WDAl8g7bUK">pic.twitter.com/WDAl8g7bUK</a></p>— NASA (NASA) April 23, 2021
Стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 к.в. Одновременно до станции будут состыкованных сразу два “Дракона”.
LIVE: Watch NASA's— NASA (@NASA) April 23, 2021
SpaceX</a> Crew-2 mission launch to the <a href="https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw">Space_Station! Liftoff is at 5:49am ET (9:49 UT): https://t.co/LEYyM1d5Y3
Экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября.
Отметим, астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС вместе с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля – начале мая.
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