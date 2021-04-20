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Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту

Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия). Экипаж состоит из представителей трех космических агентств.

Об этом сообщает NASA.

Состав экипажа:

  • Шейн Кимбро от NASA (командир),
  • Меган Макартур от NASA (пилот),
  • Акихико Хосиде от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),
  • Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).

Стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 к.в. Одновременно до станции будут состыкованных сразу два “Дракона”.

Экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября.

Отметим, астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС вместе с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля – начале мая.

По материалам РБК-Украина
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