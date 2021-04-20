Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия). Экипаж состоит из представителей трех космических агентств.

Об этом сообщает NASA.

Состав экипажа:

Шейн Кимбро от NASA (командир),

(командир), Меган Макартур от NASA (пилот),

(пилот), Акихико Хосиде от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),

(Японское агентство аэрокосмических исследований), Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only Space_Station</a>: <a href="https://t.co/WDAl8g7bUK">pic.twitter.com/WDAl8g7bUK</a></p>— NASA ( NASA) April 23, 2021

Стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 к.в. Одновременно до станции будут состыкованных сразу два “Дракона”.

Экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября.

Отметим, астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС вместе с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля – начале мая.