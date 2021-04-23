Смарт-часы Garmin Venu 2 получили продвинутые функции мониторинга сна

Компания Garmin анонсировала умные наручные часы Venu 2 и Venu 2S, предлагающие расширенные возможности мониторинга состояния и показателей жизнедеятельности организма владельца.

Версия Venu 2 оборудована 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 416 × 416 точек, тогда как модель Venu 2S получила 1,1-дюймовый экран с разрешением 360 × 360 пикселей. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Обе модели несут на борту приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, барометрический альтиметр, компас, акселерометр, гироскоп, термометр, датчик освещённости. Устройствам не страшны погружения под воду (класс защиты 5 ATM).



Фото: garmin.com

Часы могут в круглосуточном режиме отслеживать изменения частоты сердечных сокращений. Кроме того, ведётся анализ содержания кислорода в крови. Собираемые датчиками данные позволяют оценивать уровень стресса и интенсивность дыхания. Говорится о расширенных возможностях мониторинга качества и продолжительности сна.



Фото: garmin.com

Само собой, реализованы всевозможные спортивные режимы. Устройства могут измерять пройденное расстояние, количество шагов и потраченные калории. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11 дней у старшей версии и 10 дней у младшей.

Часы доступны для заказа по цене от 350 до 400 долларов США в зависимости от варианта исполнения.