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СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 225 млн

СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 225 млн

СБУ провела обыски у фигурантов дела по растрате в Центрэнерго на сумму почти 225 миллионов гривен.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО Центрэнерго на разных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к убыткам и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн”, – сообщили в службе.

Отмечается, что в результате обысков накануне были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. В настоящее время ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось об обысках в ТРЦ Millenium в Киеве, в котором находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Сам олигарх в комментарии УП отметил, что узнал о каких-то следственных действиях из СМИ.

Также издание сообщает, что генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски – по количеству находящихся в здании ТРЦ приемных народных депутатов: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.

По материалам Украинская правда
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