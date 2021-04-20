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Как и когда уведомлять НАПК о существенных изменениях в имущественном положении

Как и когда уведомлять НАПК о существенных изменениях в имущественном положении

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции напомнили, когда сообщать в НАПК о существенных изменениях в имущественном положении.

Об этом пишет НАПК.

Если вы государственный служащий категории “Б” и совершили покупку стоимостью свыше 113,5 тыс. грн. Тогда вам нужно будет подать уведомление о существенных изменениях в имущественном положении в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Такое уведомление подается в НАПК в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или расходования *более 50 прожиточных минимумов (113,5 тыс. грн в 2021 году).

Следует подавать уведомление в случае, если:

  • вы служащий, занимающий ответственное и особо ответственное положение. Соответствующий перечень определен в примечании к статье 51-3 Закона Украины “О предотвращении коррупции”;
  • вы декларант, который занимает должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков.

Перечень таких должностей – по ссылке.

Уведомление нужно подать в электронном виде в Реестр деклараций. Войти в Реестр можно через квалифицированную электронную подпись по ссылке.

После чего нужно:

  • выбрать «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии»;
  • ознакомиться с правилами заполнения;
  • перейти к заполнению формы и внести всю необходимую информацию;
  • нажать на кнопку «Подать документ».

Информацию, включенную в уведомление о существенных изменениях в имущественном положении, необходимо также отразить в декларации за соответствующий период.

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По материалам Finance.UA
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