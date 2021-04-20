Как и когда уведомлять НАПК о существенных изменениях в имущественном положении

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции напомнили, когда сообщать в НАПК о существенных изменениях в имущественном положении.
Об этом пишет НАПК.
Если вы государственный служащий категории “Б” и совершили покупку стоимостью свыше 113,5 тыс. грн. Тогда вам нужно будет подать уведомление о существенных изменениях в имущественном положении в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Такое уведомление подается в НАПК в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или расходования *более 50 прожиточных минимумов (113,5 тыс. грн в 2021 году).
Следует подавать уведомление в случае, если:
Перечень таких должностей – по ссылке.
Уведомление нужно подать в электронном виде в Реестр деклараций. Войти в Реестр можно через квалифицированную электронную подпись по ссылке.
После чего нужно:
Информацию, включенную в уведомление о существенных изменениях в имущественном положении, необходимо также отразить в декларации за соответствующий период.
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