Как и когда уведомлять НАПК о существенных изменениях в имущественном положении

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции напомнили, когда сообщать в НАПК о существенных изменениях в имущественном положении.

Об этом пишет НАПК.

Если вы государственный служащий категории “Б” и совершили покупку стоимостью свыше 113,5 тыс. грн. Тогда вам нужно будет подать уведомление о существенных изменениях в имущественном положении в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Такое уведомление подается в НАПК в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или расходования *более 50 прожиточных минимумов (113,5 тыс. грн в 2021 году).

Следует подавать уведомление в случае, если:

вы служащий, занимающий ответственное и особо ответственное положение. Соответствующий перечень определен в примечании к статье 51-3 Закона Украины “О предотвращении коррупции”;

вы декларант, который занимает должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков.

Перечень таких должностей – по ссылке.

Уведомление нужно подать в электронном виде в Реестр деклараций. Войти в Реестр можно через квалифицированную электронную подпись по ссылке.

После чего нужно:

выбрать «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии»;

ознакомиться с правилами заполнения;

перейти к заполнению формы и внести всю необходимую информацию;

нажать на кнопку «Подать документ».

Информацию, включенную в уведомление о существенных изменениях в имущественном положении, необходимо также отразить в декларации за соответствующий период.

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