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Панель задач Windows 10 получит новую полезную функцию

Панель задач Windows 10 получит новую полезную функцию

Microsoft впервые за долгое время обновила панель задач фирменной ОС. Компания уже запустила тестирование виджета, призванного расширить функциональность интерфейса Windows и ориентированного на пользователей, проводящих много времени за работой у монитора.

С очередным апдейтом на панели задач Windows 10 появится блок с информацией о текущей погоде в регионе пользователя. Значок будет включать данные о температуре и изображение Солнца с тучами или без, в зависимости от облачности.

При нажатии на виджет отобразится всплывающее окно с последними новостями. Его содержание можно персонализировать, отключив неактуальные категории. При этом Microsoft, используя анализ интересов владельца ПК с помощью ИИ, будет предлагать соответствующий контент из более чем 4500 источников. Как и остальные значки на панели задач, виджет «Новости и интересы» при желании можно будет убрать.

Общедоступная версия Windows 10, включающая нововведение, станет доступна уже в ближайшие недели вместе с майским накопительным обновлением.

По материалам 4PDA
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