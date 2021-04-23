Панель задач Windows 10 получит новую полезную функцию

Microsoft впервые за долгое время обновила панель задач фирменной ОС. Компания уже запустила тестирование виджета, призванного расширить функциональность интерфейса Windows и ориентированного на пользователей, проводящих много времени за работой у монитора.
С очередным апдейтом на панели задач Windows 10 появится блок с информацией о текущей погоде в регионе пользователя. Значок будет включать данные о температуре и изображение Солнца с тучами или без, в зависимости от облачности.
При нажатии на виджет отобразится всплывающее окно с последними новостями. Его содержание можно персонализировать, отключив неактуальные категории. При этом Microsoft, используя анализ интересов владельца ПК с помощью ИИ, будет предлагать соответствующий контент из более чем 4500 источников. Как и остальные значки на панели задач, виджет «Новости и интересы» при желании можно будет убрать.
Общедоступная версия Windows 10, включающая нововведение, станет доступна уже в ближайшие недели вместе с майским накопительным обновлением.
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