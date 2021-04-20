В мире зафиксировали масштабную кибератаку: что нужно знать

Украинцев предупреждают о масштабной мировой кибератаке на устройства QNAP. Программа-вымогатель задействует архиватор 7-Zip для шифрования файлов. В дальнейшем при восстановлении доступа злоумышленники вымогают деньги.

Об этом предупредили в украинской киберполиции.

Как действует. Специалисты рассказывают, что вредоносное программное обеспечение, попадая в систему, создает защищенные паролем архивы 7-Zip размером 20 МБ, в которые “упаковывает” файлы, содержащиеся на устройстве.

В текстовом файле, созданном криптолокером Qlocker, есть ссылка на ресурс, размещенный в сети TOR. Далее предлагается ввести персональный ID, который присваивается устройству вирусом-вымогателем, и в дальнейшем получить электронный кошелек в криптовалюте.

Для дешифровки жертве нужно ввести пароль, известный только оператору Qlocker. За восстановление доступа злоумышленники требуют у пострадавших деньги.

Киберпреступники используют критические уязвимости в операционных системах QNAP, а именно CVE-2020-2509 (уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять произвольные команды в компрометируемом приложении), CVE-2020-36195 (SQL-инъекция в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендации, как защитить устройство от атаки:

1. Обновить версию встроенного программного обеспечения QNAP. Разработчик уже выпустил обновление, которое содержит исправления указанных уязвимостей.

Обновления QTS или QuTS hero:

войти в QTS или QuTS hero как администратор;

перейти к Панель управления> Система> Обновление прошивки

кликнуть на Проверить обновления. Далее установить последние актуальные обновления.

Обновления Multimedia Console и Media Streaming Add-On:

войти в QTS как администратор;

открыть Центр программ и нажать на значок поиска;

ввести Multimedia Console или Media Streaming Add-On;

нажать Обновить (появится подтверждающее сообщение);

нажать ОК.

2. Осуществлять подключение к внутренней сети только с использованием VPN;

3. Настроить разграничения доступа к ресурсам компании с помощью файерволов, сетевых экранов, виртуальных сетей;

4. Осуществлять резервное копирование данных.

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