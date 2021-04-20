Строительство метро на Виноградарь: на новую линию выделено еще 1,5 млрд гривен

В четверг, 22 апреля, в Киеве увеличили расходы на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Читайте также: Метро на Виноградарь – «Киевский метрополитен» отчитался

На новую линию метро, от станции “Сырец” до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе, выделили еще 1,5 миллиарда гривен. Ранее на строительство было выделено 6,3 млрд грн.

Сейчас ведется строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”. Строительство первой станции началось в феврале 2019 года, а ее открытие запланировано на декабрь 2021 года. Она будет находится между станциями Сырец и Проспект Правды.

Станция “Проспект Правды” будет расположена в Подольском районеː на перекрестке проспекта Правды и Межевой улицы на Виноградаре и Мостицком массиве. Открытие станции также запланировано на декабрь 2021 года.

Напомним, Киевсовет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021 год. Увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ.