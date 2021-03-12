Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчитался

Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве в направлении Виноградаря продолжаются несмотря на сообщения отдельных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными. Строительство станций „Мостицкая“ и „Проспект Правды“, а также перегонных тоннелей продолжается», — говорится в сообщении.

«Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции „Сырец“, где в настоящее время выполняются работы по его встрече. Временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией „Мостицкая“ и „Проспект Правды“ по причинам окончательного вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона», — говорят в метрополитене.