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СБУ разоблачила коррупционную схему масштабного хищения государственных земель

СБУ разоблачила коррупционную схему масштабного хищения государственных земель

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм противоправного отвода в частную собственность государственных земель. Аферу организовало высшее руководство ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал противоправную схему бывший и.о. начальника ГУ Госгеокадастра. Он привлек к «делу» новоназначенного начальника учреждения и некоторых руководителей структурных подразделений. Участники схемы переводили из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода. При этом в Государственный земельный кадастр дельцы вносили другие данные. Заказчики получали земли с лесными угодьями под видом сельскохозяйственных земельных участков.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что в 2020 году и.о. начальника ГУ Госгеокадастра, в частности, дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность 26 участков общей площадью почти 54 га. Установлено, что эти земли подлежали передаче в коммунальную собственность объединенной территориальной общине.

По материалам Finance.UA
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