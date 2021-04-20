Землю под заводом «Фармак» продадут за 217 миллионов гривен

Киевский городской совет принял решение о продаже земли акционерному обществу «Фармак». Речь идет о территории на ул. Кирилловской, 74 в Подольском районе, на которой уже 95 лет находится киевский фармацевтический завод.
Такое решение приняли 22 апреля на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Решение поддержали 92 депутата.
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По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, благодаря продаже земли акционерному обществу «Фармак» в бюджет города поступит 217 миллионов гривен.
«По состоянию на 2021 год новый проект решения отличается от предыдущих, поскольку предусматривает рассрочку оплаты за земельный участок, только на один год. Мы сегодня приняли, по сути, историческое решение, бюджет города наполнится на 217 миллионов гривен в течение года», – подчеркнул Владимир Бондаренко.
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