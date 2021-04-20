Программа развития ООН предоставит Украине 25 млн грн помощи на преодоление последствий COVID-19

Программа развития ООН предоставит Украине техническую помощь в размере 25 млн гривен на борьбу с последствиями COVID-19.
Об этом на брифинге в Киеве сообщила заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова, пишет Интерфакс-Украина.
Читайте также: В Минздраве предложили создать собственную лабораторию по разработке вакцин
“Общая сумма договора – почти 25 млн грн. Деньги планируется направить на четыре направления. Действие контракта предусмотрено до 2024 года”, – заявила Шаталова.
Средства планируют направить на:
Напомним, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) “предоставит“https://news.finance.ua/ua/news/-/491635/ukrayina-pozychyt-u-mbrr-2-5-milyarda-na-provedennya-vaktsynatsiyi Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в том числе и на закупку вакцин, заявила заместитель главы Минздрава Украины Светлана Шаталова.
Шаталова уточнила, что документ предусматривает средства в сумме 2,5 млрд грн, из них на закупки вакцины от коронавируса предусмотрено около 840 млн грн.
Соглашение предусматривает проведение логистики, закупку оборудования для холодовых цепей и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов для медперсонала по утилизации отходов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 73237 14
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом4 ч. назад - 2164 2
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформуОколо часа назад - 128 2
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 865 2
Как рассчитать стоимость растаможки автоВчера, 15:05 - 1216 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 73237 14
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом4 ч. назад - 2164 2
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая6 ч. назад - 1975
Как рассчитать стоимость растаможки автоВчера, 15:05 - 1216 2
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер5 ч. назад - 965
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту24 мин. назад - 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 504
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 671
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 394
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 763