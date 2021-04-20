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Программа развития ООН предоставит Украине 25 млн грн помощи на преодоление последствий COVID-19

Программа развития ООН предоставит Украине 25 млн грн помощи на преодоление последствий COVID-19

Программа развития ООН предоставит Украине техническую помощь в размере 25 млн гривен на борьбу с последствиями COVID-19.

Об этом на брифинге в Киеве сообщила заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова, пишет Интерфакс-Украина.

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“Общая сумма договора – почти 25 млн грн. Деньги планируется направить на четыре направления. Действие контракта предусмотрено до 2024 года”, – заявила Шаталова.

Средства планируют направить на:

  • запуск IT-решений и модулей отслеживания контактных больных COVID-19;
  • совершенствование аналитического модуля по операционному прогнозированию распространения коронавируса;
  • разработку учебных материалов для медработников;
  • помощь общинам в информировании незащищенных групп населения о борьбе с COVID-19.

Напомним, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) “предоставит“https://news.finance.ua/ua/news/-/491635/ukrayina-pozychyt-u-mbrr-2-5-milyarda-na-provedennya-vaktsynatsiyi Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в том числе и на закупку вакцин, заявила заместитель главы Минздрава Украины Светлана Шаталова.

Шаталова уточнила, что документ предусматривает средства в сумме 2,5 млрд грн, из них на закупки вакцины от коронавируса предусмотрено около 840 млн грн.

Соглашение предусматривает проведение логистики, закупку оборудования для холодовых цепей и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов для медперсонала по утилизации отходов.

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По материалам Зеркало Недели
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