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90% или более 130 тысяч украинских импортеров работают в тени — Гостаможслужба

90% или более 130 тысяч украинских импортеров работают в тени — Гостаможслужба

По оценкам Гостаможслужбы, 90% всех субъектов внешнеэкономической деятельности работают в теневом секторе. Речь о 130 тысяч компаний, которые обеспечивают 22 млрд грн поступлений в Госбюджет. Для сравнения, 3% так называемых “белых импортеров” обеспечивают более 300 млрд грн бюджетных поступлений.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

“Усиление контроля среди этих компаний позволит увеличить бюджетные поступления на 100 миллиардов гривен ежегодно. Именно в этом сегменте самые большие злоупотребления и потери. Мы все понимаем, что завозится очень много пластмассовой мебели, но не фирменной итальянской. При этом в магазинах итальянская мебель есть, а пластмассовой вы там даже не найдете. Так и с брендовой одеждой, которая сюда не заезжает, но здесь продается, и со многими другими товарами”, – рассказал господин Рябикин.

“И здесь масса проблем, начиная с того, что у нас в этом сегменте отсутствует реальная статистика даже о том, что ввозится в страну, не говоря уже о статистике реальных цен, ведь это именно тот случай, когда все организовано с документарными подменами”, – добавил он.

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По его мнению, за неимением полной и достоверной информации об объемах злоупотреблений упомянутые 100 млрд грн бюджетных потерь на таможне вполне могут оказаться и 120, и 150 млрд грн.

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По материалам Зеркало Недели
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