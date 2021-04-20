Межбанк: пятница сохранит интригу по курсу

Несмотря на то, что сегодня конец недели и это традиционно снизит активность на валютном рынке – эта пятница все же будет интересной на межбанке. Основная интрига – как поведет себя доллар после валютных ралли в среду – четверг, когда курс вначале в среду “разогрели” до пиковых уровней продажи 28,16 гривен за доллар, а затем в четверг так же быстро его обвалили до 27,93 гривен. Реагировал на происходящее и евро, колебания которого за день достигали 25 копеек. Но ралли закончились и теперь основное – куда все же пойдет курс сегодня.

С одной стороны, ослабление напряженности на границах Украины создает небольшой психологический фон на дальнейшее укрепление гривны к уровням в 27,75-27,80 гривен за доллар и на это настроена часть покупателей валюты.

С другой стороны – уже постепенно начинается период основных выплат возмещений НДС экспортерам и это традиционно давит на курс гривны. Поэтому от того, как себя поведет сегодня рынок и какой будет сформирован курсовой тренд по доллару в течение пятничной сессии – во многом зависит и поведение межбанка на следующей неделе. Она будет последней в этом месяце. Последние рабочие дни перед целой чередой майских праздников – всегда активизируют всех игроков на рынке и ситуативно существенно влияют на курс в моменты выхода крупных покупателей или продавцов на торги. Так что ожидать затишья сегодня на рынке не стоит.

Значительного проседания валютных котировок мы 23 апреля не прогнозируем, так как при падении курса ниже 27,85 гривен за доллар – активизируется отложенный спрос той части клиентов, кто выжидал “дна” по доллару. И это начнет поддерживать доллар на торгах.

Но и для их большого роста сейчас нет оснований. В период локдауна основная часть малого и среднего бизнеса “на мели”, а крупные игроки-покупатели уже закрыли свои основные задачи на ближайшие дни и поэтому не готовы переплачивать за валюту, а предпочитают взять паузу по логике “ а вдруг еще подешевеет”. В этой ситуации и у спекулянтов станет меньше работы на рынке и они будут ограничиваться форматом “в две стороны”. Поэтому межбанк сегодня будет полностью зависеть от поведения и курсовых задач крупных игроков. При этом ситуация на следующей неделе также будет зависима от тех же задач всё тех же игроков: нефтетрейдеров, аграриев, металлургов, крупных ритейлеров и нерезидентов.

При раскладе спроса и предложения на рынке с учетом психологического фактора ослабления напряженности на границах Украины по состоянию на утро 23 апреля – на значительный рост межбанковских котировок в первые дни следующей недели выше уровня 28,00-28,10 гривен мы бы не рассчитывали.

По нашим расчетам объемы операций на межбанке 23 апреля будут находиться в пределах до $115-135 млн при совершении до 380-430 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 27,75 – 28,00 грн, евро — коридор 33,35 – 33,75 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,88 / 27,90

евро – 33,60 / 33,63

Курсы валют на Межбанке

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