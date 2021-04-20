«Укрзализныцю» обязали перечислить в госбюджет 750 миллионов

Кабинет министров утвердил годовой отчет “Укрзализныци” за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.
Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества “Укрзализныця” годовой отчет компании, а также отчеты наблюдательного совета и правления за 2019 год.
Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли “Укрзализныци” за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а остальные 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на “Чонгар” размером 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).
Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.
Напомним, “Укрзализныця” в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн.
По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.
В марте Кабинет министров утвердил финансовый план УЗ на 2021 год, который предусматривает доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.
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