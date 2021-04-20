0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

«Укрзализныцю» обязали перечислить в госбюджет 750 миллионов

«Укрзализныцю» обязали перечислить в госбюджет 750 миллионов

Кабинет министров утвердил годовой отчет “Укрзализныци” за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества “Укрзализныця” годовой отчет компании, а также отчеты наблюдательного совета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли “Укрзализныци” за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а остальные 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на “Чонгар” размером 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

Напомним, “Укрзализныця” в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн.

По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

В марте Кабинет министров утвердил финансовый план УЗ на 2021 год, который предусматривает доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.