Как поделить наследство

Законом установлено, что доли в наследстве каждого из наследников равны, кроме случаев, когда наследодатель, составив завещание, сам распределил наследство между ними.

Об этом пишет Минюст.

Наследники могут по устному соглашению между собой, если это касается движимого имущества, или по нотариально заверенному договору, если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, изменить размер доли в наследстве кого-то из них.

Два варианта разделения (выделения) наследственного имущества между наследниками:

договор об изменении размера доли в наследстве (наследники меняют размер наследственных долей – например, один наследник наследуют 1/3 долю наследства, другой 2/3 доли наследства);

договор о разделе наследства (наследники определяют конкретное имущество, которое может соответствовать их долям в наследстве – например, один наследник наследуют квартиру, другой – жилой дом).

Однако, может быть заверен договор о разделе наследства по завещанию, в котором завещатель конкретизировал распределение своего имущества между тем или иным наследником, и каждый наследник по завещанию становится владельцем конкретной, указанной в завещании вещи (одному – квартира, другому – дом).

Как правило, разделение наследства осуществляется наследниками в соответствии с долей в наследственной массе, принадлежащих им по закону или завещанию. То есть, при разделении наследник получает имущество, равное по стоимости его наследственной доле.

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