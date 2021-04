Твиттер тестирует профессиональные профили для бизнеса

В соцсети Твиттер (учетная запись Twitter Business) объявили о запуске профессиональных профилей, которые будут отображать информацию о той или иной компании для потенциальных клиентов.

Об этом сообщает Engadget.

Так, на странице в Твиттере отображается веб-сайт владельца, количество подписчиков и подписок аккаунта, а также новый раздел под названием “Подробнее”, который содержит больше информации о бизнес-странице.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL