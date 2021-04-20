Твиттер тестирует профессиональные профили для бизнеса

В соцсети Твиттер (учетная запись Twitter Business) объявили о запуске профессиональных профилей, которые будут отображать информацию о той или иной компании для потенциальных клиентов.
Об этом сообщает Engadget.
Так, на странице в Твиттере отображается веб-сайт владельца, количество подписчиков и подписок аккаунта, а также новый раздел под названием “Подробнее”, который содержит больше информации о бизнес-странице.
Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021
Социальная сеть перенесла информацию об адресе предприятий в раздел “Подробнее”, который также содержит карту и график работы. Внизу потенциальные клиенты могут нажать кнопку, чтобы получить указания о месте расположения заведения, а также чтобы связаться с владельцами напрямую через Твиттер.
Соцсеть заявляет, что новый тип профиля позволит компаниям, некоммерческим организациям и всем, кто использует эту соцсеть для работы, отражать конкретную информацию, которую они хотят демонстрировать клиентам. Это может помочь людям облегчить поиск местных заведений для посещения и пригодится небольшим магазинам, чтобы они могли восстановить бизнес, пострадавший во время пандемии.
Кайвон Бейкпур, руководитель продуктов социальной сети, сказал, что это только начало: веб-сайт позволит владельцам предприятий добавлять больше информации о компании в будущем.
Твиттер начал тестирование профессиональных профилей с небольшим количеством владельцев бизнеса в США, но в течение следующих месяцев он расширит доступ к этой функции для большего количества учетных записей.
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