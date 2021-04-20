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Твиттер тестирует профессиональные профили для бизнеса

Твиттер тестирует профессиональные профили для бизнеса

В соцсети Твиттер (учетная запись Twitter Business) объявили о запуске профессиональных профилей, которые будут отображать информацию о той или иной компании для потенциальных клиентов.

Об этом сообщает Engadget.

Так, на странице в Твиттере отображается веб-сайт владельца, количество подписчиков и подписок аккаунта, а также новый раздел под названием “Подробнее”, который содержит больше информации о бизнес-странице.

Социальная сеть перенесла информацию об адресе предприятий в раздел “Подробнее”, который также содержит карту и график работы. Внизу потенциальные клиенты могут нажать кнопку, чтобы получить указания о месте расположения заведения, а также чтобы связаться с владельцами напрямую через Твиттер.

Соцсеть заявляет, что новый тип профиля позволит компаниям, некоммерческим организациям и всем, кто использует эту соцсеть для работы, отражать конкретную информацию, которую они хотят демонстрировать клиентам. Это может помочь людям облегчить поиск местных заведений для посещения и пригодится небольшим магазинам, чтобы они могли восстановить бизнес, пострадавший во время пандемии.

Кайвон Бейкпур, руководитель продуктов социальной сети, сказал, что это только начало: веб-сайт позволит владельцам предприятий добавлять больше информации о компании в будущем.

Твиттер начал тестирование профессиональных профилей с небольшим количеством владельцев бизнеса в США, но в течение следующих месяцев он расширит доступ к этой функции для большего количества учетных записей.

По материалам УКРИНФОРМ
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