На 10% меньше: Шмыгаль пообещал уменьшить численность госслужащих

В течение последних 4 лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это приводит к увеличению выплат надбавок по зачастую субъективному и неэффективному принципу.

Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%.

“В этом году вводим пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. В нем принимают участие СКМУ, Минфин, Минцифры и НАГС. В дальнейшем планируем расширить проект на все ведомства”, – сообщил он.

Напомним, вчера сообщалось, что в Кабмине хотят по-новому начислять зарплаты на госслужбе.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, заработная плата государственного служащего должна быть обоснованной, зависеть от его квалификации и опыта, важности и сложности работы в должности, степени возложенной на него ответственности, результативности, эффективности и качества исполнения обязанностей. Кроме того, заработная плата должна быть конкурентоспособной, чтобы на государственную службу можно было привлекать высококвалифицированных специалистов на рынке труда.

Справка Finance.ua:

13 января Кабинет Министров утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году – он должен быть выше двух прожиточных минимумов. Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.

Согласно изменениям к постановлению, руководитель департамента Верховной Рады, Кабмина или Офиса президента должен получать не менее 37 800 гривен, генеральный директор директората – 20 700 грн, а специалист государственного органа – 8200 грн.

Ранее украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих: их перечисляются только в случае перехода с пенсии, назначенной по специальному закону, на пенсию по общему закону, которым является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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