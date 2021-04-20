На 10% меньше: Шмыгаль пообещал уменьшить численность госслужащих

В течение последних 4 лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Это приводит к увеличению выплат надбавок по зачастую субъективному и неэффективному принципу.
Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%.
“В этом году вводим пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. В нем принимают участие СКМУ, Минфин, Минцифры и НАГС. В дальнейшем планируем расширить проект на все ведомства”, – сообщил он.
Напомним, вчера сообщалось, что в Кабмине хотят по-новому начислять зарплаты на госслужбе.
По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, заработная плата государственного служащего должна быть обоснованной, зависеть от его квалификации и опыта, важности и сложности работы в должности, степени возложенной на него ответственности, результативности, эффективности и качества исполнения обязанностей. Кроме того, заработная плата должна быть конкурентоспособной, чтобы на государственную службу можно было привлекать высококвалифицированных специалистов на рынке труда.
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