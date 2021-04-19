В Украине хотят упростить выплаты компенсаций медикам: в Раду внесли закон

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что процедуру выплат компенсаций медицинским работникам хотят упростить. В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект № 5415.
Об этом нардеп написал в своем Telegram.
«Комитет по вопросам здоровья нации зарегистрировал в ВР законопроект № 5415, который исправит процедуру страховых выплат медицинским работникам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни», — отметил депутат.
По его словам, ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительна. На начало апреля средства от государства получили всего десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.
Комитет предлагает усовершенствовать этот механизм и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней».
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.
«Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, заболевшему в 2020 году, а получившему группу инвалидности в 2021 году. В результате многие люди теряют право на компенсацию. Ведь обычно процесс установления инвалидности занимает несколько месяцев, поэтому такие случаи довольно часты», — пояснил парламентарий.
Радуцкий отметил, что в законопроекте № 5415 привязка к календарному году устраняется и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницу8 ч. назад - 2084 13
Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и Польше9 ч. назад - 447 10
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр13 ч. назад - 2601 7
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должников2 ч. назад - 2456 2
Как рассчитать стоимость растаможки авто7 ч. назад - 728 2
Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — Мокан11 ч. назад - 2829 1
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр13 ч. назад - 2601 7
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должников2 ч. назад - 2456 2
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницу8 ч. назад - 2084 13
«Еврономера» могут подорожать: Литва меняет правила с 1 мая9 ч. назад - 1564
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаВчера, 12:10 - 395
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутПозавчера, 12:40 - 571
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 345
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 720
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5267 3