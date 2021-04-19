В Украине хотят упростить выплаты компенсаций медикам: в Раду внесли закон

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что процедуру выплат компенсаций медицинским работникам хотят упростить. В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект № 5415.

Об этом нардеп написал в своем Telegram.

«Комитет по вопросам здоровья нации зарегистрировал в ВР законопроект № 5415, который исправит процедуру страховых выплат медицинским работникам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни», — отметил депутат.

По его словам, ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительна. На начало апреля средства от государства получили всего десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.

Комитет предлагает усовершенствовать этот механизм и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней».

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

«Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, заболевшему в 2020 году, а получившему группу инвалидности в 2021 году. В результате многие люди теряют право на компенсацию. Ведь обычно процесс установления инвалидности занимает несколько месяцев, поэтому такие случаи довольно часты», — пояснил парламентарий.

Радуцкий отметил, что в законопроекте № 5415 привязка к календарному году устраняется и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.