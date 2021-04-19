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Минцифры запустило курс об электронном документообороте для предпринимателей

Минцифры запустило курс об электронном документообороте для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило на платформе “Дія.Бізнес” образовательный курс «Электронный документооборот для предпринимателей».

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Курс поможет потенциальным и действующим предпринимателям понять преимущества электронного документооборота, как с ним работать, и вывести компанию на новый уровень. Курс содержит практическую информацию об электронном документообороте: что это такое, зачем он нужен, в чем его преимущества, как электронный документооборот помогает экономить, выводит эффективность на более высокий уровень и т.п.

Курс бесплатный и состоит из 5 серий продолжительностью 3-6 минут:

  • серия 1 – «Что такое электронный документооборот?»;
  • серия 2 – «Выбираем систему для документооборота и регистрируемся»;
  • серия 3 – «Создаем и редактируем соглашение, добавляем контрагента»;
  • серия 4 – «Приглашение контрагента к соглашению»;
  • серия 5 – «Подписание документов».

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

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По материалам Finance.UA
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