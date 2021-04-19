Минцифры запустило курс об электронном документообороте для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило на платформе “Дія.Бізнес” образовательный курс «Электронный документооборот для предпринимателей».

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Курс поможет потенциальным и действующим предпринимателям понять преимущества электронного документооборота, как с ним работать, и вывести компанию на новый уровень. Курс содержит практическую информацию об электронном документообороте: что это такое, зачем он нужен, в чем его преимущества, как электронный документооборот помогает экономить, выводит эффективность на более высокий уровень и т.п.

Курс бесплатный и состоит из 5 серий продолжительностью 3-6 минут:

серия 1 – «Что такое электронный документооборот?»;

серия 2 – «Выбираем систему для документооборота и регистрируемся»;

серия 3 – «Создаем и редактируем соглашение, добавляем контрагента»;

серия 4 – «Приглашение контрагента к соглашению»;

серия 5 – «Подписание документов».

Справка Finance.ua:

28 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

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