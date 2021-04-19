Минцифры запустило курс об электронном документообороте для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило на платформе “Дія.Бізнес” образовательный курс «Электронный документооборот для предпринимателей».
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Курс поможет потенциальным и действующим предпринимателям понять преимущества электронного документооборота, как с ним работать, и вывести компанию на новый уровень. Курс содержит практическую информацию об электронном документообороте: что это такое, зачем он нужен, в чем его преимущества, как электронный документооборот помогает экономить, выводит эффективность на более высокий уровень и т.п.
Курс бесплатный и состоит из 5 серий продолжительностью 3-6 минут:
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