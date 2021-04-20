ПУМБ занял 4 место среди крупнейших плательщиков налогов банковского сектора Украины в 2020 году

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – один из крупнейших налогоплательщиков банковского сектора. Банк заплатил 1 825 млн. грн налогов, сборов и обязательных платежей и занял четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков банковского сектора.

Если говорить в целом об Украине, согласно данным Государственной Фискальной Службы Украины, ПУМБ вошел в ТОП-50 крупнейших плательщиков налогов за 2020 год. По сравнению с предыдущим периодом, банк поднялся на 5 ступенек рейтинга: с 52 позиции на 48 место.

В ТОП-50 вошли всего 4 банка: 2 государственных и 2 коммерческих. ПУМБ – единственный коммерческий банк с украинским капиталом.