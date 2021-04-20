ПУМБ занял 4 место среди крупнейших плательщиков налогов банковского сектора Украины в 2020 году

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – один из крупнейших налогоплательщиков банковского сектора. Банк заплатил 1 825 млн. грн налогов, сборов и обязательных платежей и занял четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков банковского сектора.
Если говорить в целом об Украине, согласно данным Государственной Фискальной Службы Украины, ПУМБ вошел в ТОП-50 крупнейших плательщиков налогов за 2020 год. По сравнению с предыдущим периодом, банк поднялся на 5 ступенек рейтинга: с 52 позиции на 48 место.
В ТОП-50 вошли всего 4 банка: 2 государственных и 2 коммерческих. ПУМБ – единственный коммерческий банк с украинским капиталом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2682 14
Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и ПольшеВчера, 12:43 - 582 11
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 3178 7
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 36223 5
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 347 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 36223 5
Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — МоканВчера, 11:00 - 3873 1
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 3178 7
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2682 14
10 востребованных профессий на рынке труда Киева в 2021 году (инфографика)Вчера, 13:01 - 2060
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 432
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 610
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 363
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 739
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5340 3