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Kia отзывает десятки тысяч авто из-за угрозы возгорания

Kia отзывает десятки тысяч авто из-за угрозы возгорания

Корейский бренд отзывает 147 249 автомобилей из-за неисправности двигателя, которая могла привести к пожару. В центре нового отзыва находятся Kia Soul 2020-2021 года выпуска и Kia Seltos 2021 года сборки.

Отзыв относится к автомобилям, укомплектованных 2,0-литровым двигателем Nu MPI, поршневые масляные кольца которых могли быть неправильно подвергнуты термообработке.

Непостоянная термическая обработка может сделать масляные кольца слишком твердыми. Его внешняя периферия может отколоться, что приведет к истиранию гильзы цилиндра и просачиванию масла. Это приведет к чрезмерному расходу масла и, в конечном итоге, может привести к ненормальным шумам из моторного отсека. Неисправность может даже привести к заклиниванию шатунного подшипника, что приведет к потере мощности.

По заявлению NHTSA, остановка увеличивает риск аварии, а масло может вытекать на горячие детали выхлопной системы, что увеличивает риск возгорания. По предварительным оценкам, только 1% транспортных средств имеет дефект, но последствия могут быть довольно серьезными.

Решение проблемы может потребовать большой работы. Kia проверит двигатели автомобилей и заменит поврежденные детали. Это может означать новый двигатель бесплатно. Kia также установит систему обнаружения шума поршневых колец, чтобы предупреждать водителей о проблеме, когда программное обеспечение становится доступным.

Kia планирует уведомить владельцев о том, что они должны вернуть свои машины до 4 июня.

По материалам Судебно-юридическая газета
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