В Киеве модернизируют всю систему теплоснабжения

В четверг, 22 апреля, Киевсовет поддержал привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” на проведение масштабного обновления системы централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

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“Кредит в объеме около 140 млн евро будет взят под гарантию Киевского городского совета в 2021 году для обновления и реконструкции критических объектов теплоэнергетической инфраструктуры города, улучшение качества коммунальных услуг для его жителей”, – рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что проект предусматривает воплощение комплексной диспетчерской системы теплоснабжения, уменьшение затрат на ремонт соответствующего оборудования и избежание рисков его выхода из строя, создание дистанционного сбора информации за потребленную тепловую энергию, формирование единой комплексной системы контроля и мониторинга теплоэнергетического комплекса города, существенная модернизация Киевских ТЭЦ на базе современных технических и технологических решений, что позволит усилить экономию потребления топлива и минимизировать вредные выбросы в окружающую среду.

Реализация этого проекта даст ощутимый эффект уже в краткосрочной перспективе. Так, ожидаются экономия затрат на производство тепловой энергии, потребляемой жителями Киева, также уменьшится аварийность теплосетей.

“Ожидаемый уровень экономии природного газа составит 8696,1 тыс. куб. м в год, выбросы CO2 сократятся на 198,6 тонны в год, экономия электроэнергии составит 353,0 МВт/ч. Сумма ежегодной экономической выгоды от внедрения инвестиционного проекта составляет 21 92 млн евро”, – резюмировали в Киевсовете

Это решение поддержали 93 депутата.

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