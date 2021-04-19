Промпроизводство в Украине возобновило рост

Объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В то же время, по данным статистического ведомства, за январь-март 2021 года падение составило 2,0%.
Таблица: Госстат
В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 2,8%, в перерабатывающей промышленности – падение на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха – рост на 4,1%.
Таблица: Госстат
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