Промпроизводство в Украине возобновило рост

Объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В то же время, по данным статистического ведомства, за январь-март 2021 года падение составило 2,0%.



Таблица: Госстат

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 2,8%, в перерабатывающей промышленности – падение на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха – рост на 4,1%.



Таблица: Госстат