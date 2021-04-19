ГФС обнаружила на АЗС в Киеве незаконно изготовленного топлива на 26 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы обнаружили на одной из АЗС Киева крупную партию незаконно изготовленного топлива. Ориентировочная стоимость выявленных материалов – более 26 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГФС.

*Читайте также: Глава ГФС назвал условие снижения цен на горючее

На основании постановлений районного суда. Киева сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве провели ряд санкционированных обысков на территории Киевской, Черниговской областей и г. Киева на автозаправочных станциях, используемых для ведения хозяйственной деятельности обществ и в нежилых помещениях.

В результате обысков обнаружен бензин раных марок в количестве почти 950 000 литров, отобраны образцы горюче-смазочных материалов для дальнейшего проведения экспертного исследования и изъяты финансово-хозяйственные документы.

Планируется проведение экспертного исследования отобранных образцов нефтепродуктов, а также наложение ареста на изъятые горюче-смазочные материалы.

“Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС, благодаря аналитическим возможностям службы, обнаруживают любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции выявили контрафактного топлива почти на 500 млн грн”, – отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫