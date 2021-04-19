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СБУ разоблачила председателя правления банковского учреждения на дезинформировании Нацбанка

СБУ разоблачила председателя правления банковского учреждения на дезинформировании Нацбанка

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков. Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетностей в Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018-2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн ​​грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн ​​грн рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.

Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер причиненного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.

На данный момент Председатель Правления и главный бухгалтер уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Идет досудебное расследование.

По материалам Finance.UA
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