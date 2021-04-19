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В Минздраве рассказали, когда в Украину прибудет вакцина AstraZeneca из Южной Кореи

В Минздраве рассказали, когда в Украину прибудет вакцина AstraZeneca из Южной Кореи

В пятницу, 23 апреля, в Украину прибудет новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, партия вакцины прибудет в аэропорт Жуляны в 08:45. После этого ее распределят в регионы.

«Она войдет в общую программу вакцинации через кабинеты прививок согласно этапам, которые идут», — подчеркнул глава Минздрава.

Инъекции сделают прежде всего украинцам из групп риска, людям в возрасте от 60 лет. Кроме того, украинцам, которые получили первую дозу препарата, начнут вводить вторую.

«Оставляем небольшую часть для второй прививки, которое у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. Через 90 дней, с 23 мая, нужно делать вторую дозу», — объяснил Степанов.

Как сообщалось, сейчас в Украине вакцинация происходит тремя препаратами AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac и Pfizer. В Минздраве говорят: кампания вакцинации в Украине не провалилась, хотя до сих пор прививки от коронавируса сделали менее одного процента людей.

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По материалам ТСН
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