Возобновляемая энергетика — наиболее перспективна, — прогноз Bloomberg

Взаимодействие бизнеса и власти, а также развитие ВИЭ смогут спасти отечественную энергосистему от дефицита электроэнергии и зависимости от импорта – эксперты форума по ветроэнергетике «Переход от «зеленого тарифа» к рыночным условиям».
В ближайшие годы Украине грозит гигантская дыра в энергосистеме. Атомные и теплоэлектростанции работают на пределе возможного, большинству энергоблоков уже несколько раз продлевали сроки эксплуатации. Поэтому сейчас встает вопрос – как Украине сохранить энергонезависимость, какая генерация заменит традиционную и как выполнять обещания перед европейскими партнерами.
Эксперты называют энергию из возобновляемых источников ветра и солнца самой выгодной с точки зрения экономики. Тезис подтверждается прогнозом Bloomberg NEF: по сравнению с 2014 годом цена установленных мощностей для ветростанции в 2030 году снизится на 64%, солнечных – на 89%. При этом стоимость произведенного киловатт-часа для ветровых станций будет в 2 раза ниже, чем для газовых.
«Генерация атомных станций покрывает лишь 50% потребности страны в электроэнергии. Срок эксплуатации этих станций ограничен: через 5-10 лет возникнет вопрос о выводе из эксплуатации и замещении. Такая же ситуация и угольными ТЭС. А что дальше? Весь мир делает ставку на ВИЭ. Именно зеленая энергия – чистая, энергоэффективная и возобновляемая – станет синонимом современного производства электроэнергии. Это еще и самый экономически выгодный вариант», – считает генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.
По его словам, в нынешних условиях отечественная ВИЭ требует активного и постоянного стимулирования развития: «В Европе средневзвешенная стоимость производства электроэнергии за МВт-ч составляет 44,5 евро, в Украине – до 60 евро. Такая разница в стоимости вызвана не различием в технологиях, погодных условиях или стоимости подключения, а высоким инвестиционным риском страны. Чтобы построить станцию в Европе, кредиты в 4-5 раз дешевле, чем в Украине. Низкая инвестиционная привлекательность страны сдерживает инвесторов и финансовые институты от реализации новых проектов», – пояснил Куницкис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2422 14
Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и ПольшеВчера, 12:43 - 524 11
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 2976 7
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 20048 5
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 238 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 20048 5
Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — МоканВчера, 11:00 - 3664 1
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 2976 7
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2422 14
10 востребованных профессий на рынке труда Киева в 2021 году (инфографика)Вчера, 13:01 - 1848
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 421
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 598
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 361
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 730
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5316 3