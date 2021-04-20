0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Возобновляемая энергетика — наиболее перспективна, — прогноз Bloomberg

Возобновляемая энергетика — наиболее перспективна, — прогноз Bloomberg

Взаимодействие бизнеса и власти, а также развитие ВИЭ смогут спасти отечественную энергосистему от дефицита электроэнергии и зависимости от импорта – эксперты форума по ветроэнергетике «Переход от «зеленого тарифа» к рыночным условиям».

В ближайшие годы Украине грозит гигантская дыра в энергосистеме. Атомные и теплоэлектростанции работают на пределе возможного, большинству энергоблоков уже несколько раз продлевали сроки эксплуатации. Поэтому сейчас встает вопрос – как Украине сохранить энергонезависимость, какая генерация заменит традиционную и как выполнять обещания перед европейскими партнерами.

Эксперты называют энергию из возобновляемых источников ветра и солнца самой выгодной с точки зрения экономики. Тезис подтверждается прогнозом Bloomberg NEF: по сравнению с 2014 годом цена установленных мощностей для ветростанции в 2030 году снизится на 64%, солнечных – на 89%. При этом стоимость произведенного киловатт-часа для ветровых станций будет в 2 раза ниже, чем для газовых.

«Генерация атомных станций покрывает лишь 50% потребности страны в электроэнергии. Срок эксплуатации этих станций ограничен: через 5-10 лет возникнет вопрос о выводе из эксплуатации и замещении. Такая же ситуация и угольными ТЭС. А что дальше? Весь мир делает ставку на ВИЭ. Именно зеленая энергия – чистая, энергоэффективная и возобновляемая – станет синонимом современного производства электроэнергии. Это еще и самый экономически выгодный вариант», – считает генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

По его словам, в нынешних условиях отечественная ВИЭ требует активного и постоянного стимулирования развития: «В Европе средневзвешенная стоимость производства электроэнергии за МВт-ч составляет 44,5 евро, в Украине – до 60 евро. Такая разница в стоимости вызвана не различием в технологиях, погодных условиях или стоимости подключения, а высоким инвестиционным риском страны. Чтобы построить станцию ​​в Европе, кредиты в 4-5 раз дешевле, чем в Украине. Низкая инвестиционная привлекательность страны сдерживает инвесторов и финансовые институты от реализации новых проектов», – пояснил Куницкис.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.