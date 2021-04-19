Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 26 апреля ослабить карантин в городе.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя.
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Местные власти приняли такие решения по ослаблению ограничений с 26 апреля:
Кроме того, с 24 апреля город возобновляет ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.
Также на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделения для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.
Отметим, Тернопольская область находится в “оранжевой” зоне карантина.
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