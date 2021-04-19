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Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов

Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 26 апреля ослабить карантин в городе.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя.

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Местные власти приняли такие решения по ослаблению ограничений с 26 апреля:

  • возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;
  • возобновить работу кафе и ресторанов, запретив работу после 22:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение – доставка и работа и “на вынос”).

Кроме того, с 24 апреля город возобновляет ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.

Также на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделения для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.

Отметим, Тернопольская область находится в “оранжевой” зоне карантина.

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По материалам РБК-Украина
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